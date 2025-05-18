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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам напомнили о штрафах до 30 тысяч рублей за неправильный выгул собак

Россиянам напомнили о штрафах до 30 тысяч рублей за неправильный выгул собак

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при выгуле питомца При выгуле домашних животных за нарушение ряда правил россиян могут оштрафовать, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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