Червиченко назвал «Спартак» дойной коровой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о московском клубе. «Я бы на месте Максименко при продлении контракта сильно выпендривался, как Барко, — выжимал бы их до последнего.
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