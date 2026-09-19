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Вот история

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Жильё после 35: почему прежняя схема взрослой жизни больше не работает и что реально происходит с теми, кто не купил квартиру

Жильё после 35: почему прежняя схема взрослой жизни больше не работает и что реально происходит с теми, кто не купил квартиру

Когда я слышу разговоры о том, что «раньше было проще», мне всегда хочется разобраться, где в этой фразе ностальгия, а где — реальное изменение правил игры.

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