Должны сесть!

Николай Кузнецов

Это верно. А то сами виноваты в том, что народ ищет истину повсюду, ведь не секрет, что чуть что плохое у нас случается, то его или вообще замалчивают, или обходятся парой слов. Вот люди и вынуждены искать инфу. Так что меньше самим врать надо и тогда всяким ципсо меньше простора будет для брехни. Да и подобное молчи-молчи выгодно для тех, кто виновен в чем-то плохом, кто не поставлял вовремя на СВО что-то, или ненадлежащего качества. Если короче, то для врагов.