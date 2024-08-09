Военпетушатник Смею полагать, что настроения людей я знаю неплохо. И потому, что регулярно посматриваю за ними на нескольких площадках, друг с другом не то что не связанных, но таких, население которых не сядет одни с другими на одном гектаре.
Должны сесть!
Комментарии
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tolip
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10 час.
алекс кузь
Понятно, что сдержанность, понимательность, удобность для сословных чинов, обеспечивает тихушникам посредственный достаток . Чинам почему хорошо: их всегда понимают, учат, кормят, обтирают. Война все меняет . Ошибся чинуша - пропал вместе с тихушником.
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9 час.
Николай Кузнецов
Это верно. А то сами виноваты в том, что народ ищет истину повсюду, ведь не секрет, что чуть что плохое у нас случается, то его или вообще замалчивают, или обходятся парой слов. Вот люди и вынуждены искать инфу. Так что меньше самим врать надо и тогда всяким ципсо меньше простора будет для брехни. Да и подобное молчи-молчи выгодно для тех, кто виновен в чем-то плохом, кто не поставлял вовремя на СВО что-то, или ненадлежащего качества. Если короче, то для врагов.
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7 час.
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