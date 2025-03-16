Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский коллега Александр Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре в первые дни после начала российской военной операции.
«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО
Комментарии
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Вадим Лебедев
Ну и всё правильно. Мы начали СВО. Не кто то, а мы. Причём... наш президент, публично жалел о потерянном времени, что... надо было - раньше начинать. И Белоруссия тут ни при чём - у них свои проблемы. Утырок-нацистский! Теперь про всех сплетни будешь.... "Как говорил один знакомый - ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ,,,"
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17 час.
Татьяна Кибишева
Значит пора уничтожить.
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17 час.
Вадим Лебедев
Его пора... придёт к нему сама - и во время. Нам не надо... об этом - беспокоится.
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16 час.
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