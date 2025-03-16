«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО

Вадим Лебедев

Ну и всё правильно. Мы начали СВО. Не кто то, а мы. Причём... наш президент, публично жалел о потерянном времени, что... надо было - раньше начинать. И Белоруссия тут ни при чём - у них свои проблемы. Утырок-нацистский! Теперь про всех сплетни будешь.... "Как говорил один знакомый - ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ,,,"