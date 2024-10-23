Игорь Лисин. Раздача доз прямо на улицах и волны мигрантов. Джастин Трюдо ведёт Канаду к катастрофе

Джастин ТрюдоЗа новостями о том, как идут вразнос США и Западная Европа со своей сумасшедшей леволиберальной миграционной политикой и курсом на защиту всевозможных "меньшинств", несколько теряется такая важная для коллективного Запада страна, как Канада.
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