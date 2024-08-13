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Трамп назвал Путина «хорошим переговорщиком» и выразил надежду «поладить» с ним

Трамп назвал Путина «хорошим переговорщиком» и выразил надежду «поладить» с ним

Кандидат в президенты США дал интервью бизнесмену Илону Маску. 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего срока, который продолжался с 2017 года по 2021 год, поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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