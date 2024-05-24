Разработчик MetaMask прокомментировал одобрение спотовых Ethereum-ETF

Компания Consensys, разработчик кошелька MetaMask, высказалась по поводу решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно спотовых Ethereum-ETF, выразив негодование предвзятым отношением регулятора к криптовалютной отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии