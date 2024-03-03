Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ветеран-ополченец Олег Фролов: Хватит показывать свою толерантность!

Ветеран-ополченец Олег Фролов: Хватит показывать свою толерантность!

  Донбасс стал мировым примером стойкости благодаря своим людям. Первыми в борьбу за будущее вступили его инертные и сильные жители, которых может и тяжело разозлить и поднять на бой против врага, но остановить этого борца, горящего, как антрацит, праведным гневом, практически невозможно.

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