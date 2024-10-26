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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе 3 удара в створ в класико, первый – на 61-й минуте. Килиан дважды забил из офсайда

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» проиграл со счетом 0:4. Мбаппе, отыгравший весь матч, лишь трижды за игру пробил в створ ворот «Барселоны».

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