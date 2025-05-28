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"Плачу в кулак". Мама Филиппа Бегака рассказала, что они с Настей Ивлеевой не пригласили её на свадьбу

"Плачу в кулак". Мама Филиппа Бегака рассказала, что они с Настей Ивлеевой не пригласили её на свадьбу

Мама Филиппа Бегака прокомментировала свадьбу своего сына с Настей Ивлеевой, которая состоялась сегодня.

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Комментарии
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Амара Карпова
ну и рожа у &quot;голой&quot; бабы🤮🤮🤮
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12 час.
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