День открытых дверей 29 марта 2025 года в 11:00 часов

Частная школа-детский сад-творческий клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС I Откройте для своего ребенка мир возможностей! День открытых дверей в нашей школеИщете идеальное место для гармоничного развития вашего ребенка? Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I приглашает вас на день открытых дверей! 29 марта 2025 года вы сможете лично познакомиться с нашей уникальной образовательной средой, основанной на индивидуальном подходе, всестороннем развитии и искренней любви к детям.