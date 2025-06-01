Стандартный подход: бизнес предупредил о возможном пересмотре цен на продукты

Производители предупредили о риске роста цен на продукты, включая социально значимые товары. По их мнению, причиной тому может стать законопроект, который обяжет пищевиков соблюдать ГОСТы, — в Госдуме этот документ готовят ко второму чтению.
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