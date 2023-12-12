FESCO планирует развивать контейнерные перевозки с Узбекистаном

Председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов провел встречу с заместителем председателя правления АО «Узбекские железные дороги» Абдумаликом Камилджановым, а также председателем правления АО «Узжелдорконтейнер» Акмалом Камаловым во время официального визита делегации FESCO в Узбекистан, сообщает пресс-служба российской компании.