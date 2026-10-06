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Царьград

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New York Post: ФБР следило за семьей Трампа перед обыском

New York Post: ФБР следило за семьей Трампа перед обыском

ФБР при Джо Байдене следило за семьей Дональда Трампа и Сьюзан Уайлс. Операция «Плазменное эхо» готовила спецслужбы к обыску Мар-а-Лаго.

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