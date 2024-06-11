Директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию строгого режима на 6 лет за взятки

Бывший директор Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовая служба" Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяна Баранова признана виновной во взяточничестве.
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