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Журнал «Профиль»

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Длительные тюремные сроки 6 медикам, обвиняемым в смерти Диего Марадоны, запросила прокуратура в Аргентине

Прокуратура запросила от 4 до 12 лет лишения свободы для медиков, проходящих по делу о смерти Диего Марадоны, сообщил Максимальный срок – 12 лет – прокуроры требуют для нейрохирурга Леопольдо Луке.

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