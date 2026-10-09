Длительные тюремные сроки 6 медикам, обвиняемым в смерти Диего Марадоны, запросила прокуратура в Аргентине

Прокуратура запросила от 4 до 12 лет лишения свободы для медиков, проходящих по делу о смерти Диего Марадоны, сообщил Максимальный срок – 12 лет – прокуроры требуют для нейрохирурга Леопольдо Луке.
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