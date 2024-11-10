Свищев назвал попытку Гунько оправдать допинг антироссийской позицией смешной

Член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий на попытку украинской бобслеистки Лидии Гунько объяснить провал её допинг-контроля антироссийской позицией.
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