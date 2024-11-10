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Свищев назвал попытку Гунько оправдать допинг антироссийской позицией смешной

Свищев назвал попытку Гунько оправдать допинг антироссийской позицией смешной

Член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев дал комментарий на попытку украинской бобслеистки Лидии Гунько объяснить провал её допинг-контроля антироссийской позицией.

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Комментарии
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sorsw
Вся американская команда в принципе не в состоянии пройти допинг-контроль!...🤭
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17 час.

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