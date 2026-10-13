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Ростех

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Ростех создает Совет лидеров в сфере промышленной эстетики и инноваций

Ростех создает Совет лидеров в сфере промышленной эстетики и инноваций

Фото: пресс-служба МАДИ Госкорпорация Ростех формирует новую отраслевую площадку — Совет лидеров в сфере промышленной эстетики и инноваций.

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