Женщина в Бийске избила оппонентку лупой прямо в кабинете дознавателя

На судебном заседании обвиняемая вину не признала В Бийске мировой суд признал местную жительницу виновной в нанесении побоев после конфликта, произошедшего в кабинете дознавателя одного из городских отделов полиции.
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