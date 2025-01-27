Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал это прерогативой властей региона.
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