РФ отправила к берегам ФРГ военный корабль для защиты танкеров «теневого флота» ВМФ РФ отправил к берегам Германии военный корабль – предположительно, для охраны танкеров «теневого флота».
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РФ отправила к берегам ФРГ военный корабль для защиты танкеров «теневого флота» ВМФ РФ отправил к берегам Германии военный корабль – предположительно, для охраны танкеров «теневого флота».
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