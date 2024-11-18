Русский язык для украинцев якобы сравним с немецким для евреев. Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Янине Соколовой заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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