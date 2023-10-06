Бургеры во «Вкусно — и точка» теперь стоят на 10% дороже

В компании пояснили, чем обусловлен рост цен.Во «Вкусно — и точка» бургеры подорожали на 10%. Так, стоимость чикенбургера увеличилась с 59 до 62 рублей, классического гамбургера — с 59 до 65 рублей, чизбургера — с 71 до 78 рублей, а бургера чикен хит — со 109 до 114 рублей.