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Царьград

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Бургеры во «Вкусно — и точка» теперь стоят на 10% дороже

Бургеры во «Вкусно — и точка» теперь стоят на 10% дороже

В компании пояснили, чем обусловлен рост цен.Во «Вкусно — и точка» бургеры подорожали на 10%. Так, стоимость чикенбургера увеличилась с 59 до 62 рублей, классического гамбургера — с 59 до 65 рублей, чизбургера — с 71 до 78 рублей, а бургера чикен хит — со 109 до 114 рублей.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Кому они нужны эти бургеры?
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