Различные деградированные состояния геополимерных камней в одном и том же месте. Видно, что покрытие наносилось разными слоями.
Тайны Перу
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Различные деградированные состояния геополимерных камней в одном и том же месте. Видно, что покрытие наносилось разными слоями.
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