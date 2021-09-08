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Ленинград в блокаде

Ленинград в блокаде

То, что пережили защитники и жители Ленинграда, практически невозможно передать словами. Гитлеровцы штурмовали город, методично разрушали его обстрелом тяжелой артиллерии, налетами авиации, подвергли жесточайшей блокаде.

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