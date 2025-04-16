В Петербурге задержали женщин, подозреваемых в кражах в разных регионах РФ

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге группу женщин и девушек, подозреваемых в совершении карманных краж в разных регионах России, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
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