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В Петербурге задержали женщин, подозреваемых в кражах в разных регионах РФ

В Петербурге задержали женщин, подозреваемых в кражах в разных регионах РФ

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге группу женщин и девушек, подозреваемых в совершении карманных краж в разных регионах России, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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