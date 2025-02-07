Инна Щеглова возглавила медиарейтинг мэров ДФО благодаря упоминаемости в СМИ

Мэр Читы Инна Щеглова и председатель Гордумы Евгений Ярилов заняли первое и десятое места в медиарейтинге мэров Дальнего Востока по итогам января сообщает независимая исследовательская компания «Медиалогия».
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