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Инна Щеглова возглавила медиарейтинг мэров ДФО благодаря упоминаемости в СМИ

Инна Щеглова возглавила медиарейтинг мэров ДФО благодаря упоминаемости в СМИ

Мэр Читы Инна Щеглова и председатель Гордумы Евгений Ярилов заняли первое и десятое места в медиарейтинге мэров Дальнего Востока по итогам января сообщает независимая исследовательская компания «Медиалогия».

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