Совфед разрабатывает рекомендации для возврата зарубежных компаний в Россию

Совет Федерации разрабатывает рекомендации по возвращению иностранных компаний на российский рынок. Минфин уже подготовил условия для возврата, а президент Путин поручил определить правила повторного выкупа активов.
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