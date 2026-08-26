Грузия передумала обижаться? Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом

Балу - Предавшему однажды.... Можно строить отношения... Торговые, экономические. культурные и прочие... Но только не в ущерб своей стране!... Как только хоть в малейшем противоположная сторона что-то вякнула негативное в сторону России - сразу же должны быть ответные санкции... Не леопольдовские призывы "давайтежитьдружно", а конкретные санкционные меры с конкретным обозначением причины...

metallvest Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом ответ кушать хочется