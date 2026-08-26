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Спички - не игрушка

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Грузия передумала обижаться? Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом

Грузия передумала обижаться? Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом

Когда мы слышим новости из Грузии, то привыкли делить их на две категории: либо там опять протесты, либо кто-то из политиков говорит что-то резкое про Москву.

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Комментарии
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Балу -
Предавшему однажды.... Можно строить отношения... Торговые, экономические. культурные и прочие... Но только не в ущерб своей стране!... Как только хоть в малейшем противоположная сторона что-то вякнула негативное в сторону России - сразу же должны быть ответные санкции... Не леопольдовские призывы &quot;давайтежитьдружно&quot;, а конкретные санкционные меры с конкретным обозначением причины...
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4 н.
metallvest
Почему в Тбилиси больше не считают Россию врагом  ответ кушать хочется
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4 н.
Россиянин
У меня много друзей в Грузии было. Живы ли ?... Ведь не народ делает политику, а продажные политики. Что мне делить с простым работягой грузином, если я сам работяга? Живы ли мои друзья?... Хочу к ним.
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4 н.