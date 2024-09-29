Операторам дронов из спецназа российской группировки «Север» необходимо приближаться к местам с концентрацией украинских вооруженных сил (ВСУ) в Курской области, чтобы эффективно поражать и уничтожать их технику.
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