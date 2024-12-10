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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Турнир.

Турнир.

7 декабря учащиеся объединения по интересам ´Квинтэссенция´ ГУО ´ЦДОДиМ г.Бобруйска´ приняли участие в открытом областном турнире по интеллектуальным играм ´На Ростанях-2024´, который прошёл в г.

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