7 декабря учащиеся объединения по интересам ´Квинтэссенция´ ГУО ´ЦДОДиМ г.Бобруйска´ приняли участие в открытом областном турнире по интеллектуальным играм ´На Ростанях-2024´, который прошёл в г.
Турнир.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
7 декабря учащиеся объединения по интересам ´Квинтэссенция´ ГУО ´ЦДОДиМ г.Бобруйска´ приняли участие в открытом областном турнире по интеллектуальным играм ´На Ростанях-2024´, который прошёл в г.
Свежие комментарии