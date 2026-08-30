Чем прославилась Амелия Дайер, «Людоедка из Рединга»

История знает немало детоубийц, чьи преступления леденят кровь. Но все их злодеяния меркнут перед циничными зверствами англичанки Амелии Дайер, забравшей в 19 веке жизни более четырех сотен детей.
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