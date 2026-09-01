Gold (GC) Analysis, Key-Zones, Setup for Tue (Sep 01) Gold Futures COMEX:GC1! MyAlgoIndex Bias: Gold consolidated on Monday rather than extending Friday's break, and separating the two sessions matters.
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