Порядка 0,6% составит рост ВВП России по итогам 2026 года — Решетников

Рост ВВП России составит порядка 0,6% по итогам 2026 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
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