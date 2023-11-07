Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Сеть коворкингов WeWork подала заявление о защите от банкротства в США

Сеть коворкингов WeWork подала заявление о защите от банкротства в США

Американская компания WeWork, занимающаяся недвижимостью, которая предлагала стартапам и частным лицам помещения для осуществления их предпринимательской деятельности, подала заявление о защите от банкротства в США в понедельник, 6 ноября, после многолетних попыток избежать этого шага, пишет The New York Times.

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