Госдеп США одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования на 2,53 млрд долларов, сообщили в Управлении по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
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