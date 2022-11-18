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Путин выразил соболезнования родным и близким фигуриста Горшкова

Путин выразил соболезнования родным и близким фигуриста Горшкова

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким главы Федерации фигурного катания Александра Горшкова, скончавшегося на 77-м году жизни, сообщает Telegram-канал Кремля.

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