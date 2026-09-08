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Суд взыскал с аферистов, обманувших Долину, порядка 115 миллионов рублей

Суд взыскал с аферистов, обманувших Долину, порядка 115 миллионов рублей

Два фигуранта должны выплатить сумму солидарно Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам, обманувшим певицу при сделке с квартирой в районе Хамовники.

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