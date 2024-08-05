FT: 800 тыс. украинских мужчин скрываются от призыва

Призыва на Украине избегают 800 тыс. подлежащих мобилизации мужчин. Эти люди практически ушли в подполье, намеренно сменив адрес проживания и выбрав работу, где платят наличными, заявил в беседе с Financial Time (FT) депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.
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