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NYT: солдаты ВСУ оказались не готовы к бою под Торецком из-за незнания местности

NYT: солдаты ВСУ оказались не готовы к бою под Торецком из-за незнания местности

Военнослужащие 41-й механизированной бригады ВСУ оказались не готовы к наступлению российских ВС под Торецком, потому что не знали местности и получали неясные приказы от начальства, пишет The New York Times.

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