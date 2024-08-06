NYT: солдаты ВСУ оказались не готовы к бою под Торецком из-за незнания местности

Военнослужащие 41-й механизированной бригады ВСУ оказались не готовы к наступлению российских ВС под Торецком, потому что не знали местности и получали неясные приказы от начальства, пишет The New York Times.
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