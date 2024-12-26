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Царьград

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Москва открывает 500 тысяч вакансий: востребованы "умные руки" в столице

Москва открывает 500 тысяч вакансий: востребованы "умные руки" в столице

В Москве открыто 500 тысяч вакансий, из которых 75% не требуют высшего образования. Заместитель мэра Анастасия Ракова отмечает, что в городе нужен рабочий персонал с практическими навыками.

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