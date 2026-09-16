Научная елка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

Рассказываем, что приготовила на этот раз юбилейная Научная елка WOW! HOW? фото: Дмитрий СушкоДесятая, юбилейная Научная елка WOW! HOW? пройдет с 24 декабря 2026 года по 6 января 2027 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.