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Научная елка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

Научная елка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

Рассказываем, что приготовила на этот раз юбилейная Научная елка WOW! HOW? фото: Дмитрий СушкоДесятая, юбилейная Научная елка WOW! HOW? пройдет с 24 декабря 2026 года по 6 января 2027 года в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

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