В Рязанской области закрывают переправу из-за подъема Оки

В результате в Спасском районе Рязанской области перекрывают движение на одной из переправ. Автомобилисты не смогут использовать наплавной мост у Фатьяновки в Спасском районе Рязанской области, сообщил региональный минтранс.
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