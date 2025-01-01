19FortyFive: Трампу придётся согласиться с уступкой Украиной части территории

Избранному президенту США Дональду Трампу ради завершения украинского конфликта придётся согласиться с тем, что Украина уступит часть территории и никогда не будет принята в НАТО, пишет издание 19FortyFive.
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