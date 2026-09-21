Непобедимое оружие Сергея Непобедимого. Часть II

Фото: Минобороны РФ Продолжение. Начало здесь Ракетные комплексы «Точка» и «Ока» Создание тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка», «Точка-У» и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Ока» стало настоящим прорывом в вооружении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Высокоточные ком...
- СК «Высокоточные ком...
- Ростех представит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым