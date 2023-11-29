Ущерб Крыму от шторма достиг 1,3 миллиарда рублей

В результате ветра и шторма подтвержденная сумма ущерба Крыму превысила 1,3 миллиарда рублей, сообщил 29 ноября председатель государственного совета региона Владимир Константинов в ходе сессии регионального парламента.
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