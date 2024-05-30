Ford F-150 XIII поколения – пикап, который не гниет

Автомобили Ford в России не сильно уважают. Особенно теперь, когда их в нашей стране не выпускают. Никогда этот бренд престижем не пользовался, ведь покупали в основном машины бюджетного и среднего классов.
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