США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию в Элизабет-Сити

В посольстве России в США сообщили, что власти Соединённых Штатов вновь не разрешили российским дипломатам посетить Элизабет-Сити для участия в церемонии возложения венков, посвящённой 80-й годовщине гибели советских лётчиков.
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