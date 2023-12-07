Андрей Саносян обсудил перспективы расширения международных партнерских отношений с делегацией Республики Таджикистан

Делегация во главе с заместителем председателя Согдийской области Республики Таджикистан Анваром Яъкуби прибыла в Нижний Новгород для участия в Международном форуме «Народная дипломатия как инструмент мягкой силы в развитии международного сотрудничества» и обсуждения возможностей расширения сфер взаимодействия.